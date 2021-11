Jornalista Ana Calazans morre aos 55 anos, vítima de câncer

A jornalista Ana Calazans, de 55 anos, morreu neste domingo (28), vítima de um câncer de ovário. Ela faleceu em Maceió (AL), onde vivia com seu filho, Ian Nunes.

Entre a capital alagoana e Salvador, Ana construiu uma ponte de afetos. Era coordenadora de comunicação das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e descrita por amigos como amável e gentil.

“Fomos primeiro colegas de faculdade e depois nos tornamos vizinhas e amigas pra vida. Ela é uma pessoa muito afável, uma pessoa delicada, cuidadosa com o outro. Uma jornalista brilhante”, disse a também jornalista, e amiga, Sora Maia, de 53 anos.

Ela conta que Ana passou por duas cirurgias referentes ao tratamento contra o câncer e, recentemente, foi submetida a uma pleurodese, procedimento para remover o acúmulo de fluidos no pulmão.

”Ela tinha me mandado uma mensagem na sexta-feira dizendo que tudo tinha corrido bem, que provavelmente hoje ela estaria em casa, mas ela não resistiu. Acredito que deva ter tido alguma complicação”, revela Sora.

“Ana foi uma pessoa muito leve e merecia um fim leve. Com certeza ela permanece no afeto e no pensamento de todos nós”, acrescenta.