Jornalista baiana será secretária de Comunicação do governo Tarcísio de Freitas, em SP

O governo de transição de Tarcísio de Freitas, em São Paulo, confirmou nesta terça-feira (6) o nome de mais três secretários para a gestão que começa a partir do dia 1° de janeiro, um deles o da jornalista baiana Lais Vita, que irá comandar a pasta de Comunicação.

O coordenador-geral Guilherme Afif Domingos anunciou, além dela, Caio Paes de Andrade, atual presidente da Petrobras, como futuro secretário estadual de Gestão e Governo Digital; e Lucas Ferraz, que será o responsável por Assuntos Internacionais.

Lais Vita é jornalista formada pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA), e chefiou a Assessoria Especial de Comunicação do Ministério da Infraestrutura.

Trabalhou em redações de jornal impresso, a exemplo do Jornal Correio, e TV, além de campanhas eleitorais. A futura secretária de Comunicação de São Paulo é mestre em Estudos Avançados em Comunicação Política pela Universidad Complutense de Madrid, foi pesquisadora visitante no doutorado de Jornalismo da Pontificia Universidad Catolica de Chile e atuou como professora na Universidad del Desarrollo (UDD), em Santiago do Chile.

“Pelos anúncios feitos, todos são de altíssimo nível técnico, o que segue a promessa do nosso governador eleito”, avaliou Guilherme Afif Domingos. “Vamos investir muito na revolução digital, a exemplo do trabalho que foi feito no Governo Federal e reforçar muito a área internacional de São Paulo. Por isso, estamos escalando hoje um time de primeira qualidade pra essa função”, complementou.

O governo de transição paulista também definiu o Coronel Sérgio Henrique Codelo Nascimento como novo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Leia mais em Alô Alô Bahia