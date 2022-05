Jornalista baiano lança livro inspirado em rotina de repórter diário

O jornalista e escritor baiano Saulo Miguez lançará no dia 2 de junho (quinta-feira) o seu primeiro livro: Ramal 1052 e Outras Histórias de um Repórter Diário. O lançamento será em formato virtual, das 18h30 às 20h. Ao adquirir o ingresso para a live através da plataforma Sympla, o leitor receberá posteriormente o livro em sua casa.

A obra publicada pela editora Giostri é um compilado de contos que retratam vivências pessoais, mas, sobretudo, profissionais do autor, que foi repórter do jornal CORREIO, com coberturas pela editorias de Esporte e Economia, entre outras. Mas foi a experiência que teve no caderno de Cidade o seu principal motivo para transformar o que viu e viveu em livro.

Saulo é jornalista formado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ao longo da sua trajetória profissional passou por veículos de imprensa, assessorias e trabalhou como redator e repórter em campanhas. Ramal 1052 e Outras Histórias de um Repórter Diário é o seu livro de estreia.

(Foto: Divulgação)

Evento:

O que: Lançamento do livro Ramal 1052 e Outras Histórias de um Repórter Diário

Onde: Virtual (plataforma Zoom)

Quando: 02 de junho (quinta-feira), às 18h30

Quanto: R$ 50,00 (compre o ingresso e ganhe o livro) https://bit.ly/3PIg8Ee