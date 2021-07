Jornalista da GloboNews fuma ao vivo: 'Sinal tinha caído'

A jornalista Mônica Waldvogel cometeu uma gafe durante o GloboNews em Pauta na quarta-feira (28). Achando que não aparecia ao vivo, ela fumou um cigarro no final do jornal.

O apresentador Marcelo Cosme havia acabado de chamar os participantes do programa para que apontassem o que seria destaque no noticiário do dia seguinte. Nesse momento, a imagem mostrou Mônica fumando.

No Twitter, a jornalista explicou o que aconteceu. "O sinal tinha caído e eu não percebi que voltou", escreveu a jornalista, respondendo a um usuário.

Antes de chamá-la, na sequência, Marcelo Cosme também falou da ocilação do sinal rapidamente.