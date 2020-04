Jornalista de afiliada da TV Globo morre de covid-19

Foto: Divulgação

O jornalista Roberto Fernandes morreu na noite desta terça-feira (21) por complicações decorrentes da covid-19. Ele estava internado desde o dia 23 de março no Hospital UDI em São Luís com um quadro de pneumonia e chegou a ficar vários dias entubado.

Fernandes tinha 61 anos e comandava há duas décadas o programa Ponto Final, na Rádio Mirante AM, no Maranhão. Ele também era apresentador do quadro de política do Bom Dia Mirante.

Natural de Vitória de Santo Antão, município localizado em Pernambuco, Fernandes era formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e teve passagens pela Rádio São Luís AM, TV Brasil e Rádio Educadora AM.