Jornalista é espancada no Paraná; suspeita é motivação política

A jornalista da CNN Magalea Mazziotti foi agredida no calçadão da Rua XV de Novembro, em Curitiba, no Paraná, na noite de quinta-feira (27). As informações foram publicadas no portal Metrópoles.

No momento do ataque, ela usava um adesivo do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Estava indo encontrar meus amigos e fui atacada. Não sei se é porque estou com adesivos do Lula expondo em quem eu vou votar no domingo. Tive o rosto cortado e estou com um galo na cabeça. Não me levaram nada a princípio”, contou Mazziotti.

Câmeras de segurança na região onde a agressão aconteceu estão sendo analisadas pela polícia. A jornalista levou vários pontos no rosto.