Jornalista é preso acusado de importunar sexualmente adolescente em shopping de Salvador

Um idoso de 69 anos foi preso em flagrante acusado de importunar sexualmente uma adolescente no Shopping Paralela, que fica na avenida Paralela, em Salvador, na noite da quinta-feira (1º). Ele foi identificado como o jornalista Luiz Alberto Brito.

Segundo relatos, Luiz Alberto teria apalpado a jovem, que tem 16 anos e trabalhava como menor aprendiz em uma loja no momento. Seguranças do shopping foram chamados, e em seguida a polícia foi acionada.A 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local. O jornalista negou as acusações, mas foi levado pela PM para a delegacia. A vítima e uma testemunha também foram conduzidas para prestar depoimento.

Na delegacia, ele voltou a negar a acusação. Segundo a TV Bahia, contudo, as imagens de segurança da loja e o depoimento da testemunha fortaleceram o relato de importunação sexual.

O acusado foi conduzido para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente onde foi autuado em flagrante e a investigação vai continuar. O shopping informou que assim que recebeu a denúncia acionou a polícia e diz que está colaborando com as autoridades.