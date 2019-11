Jornalista que apresentou JN é cotado para comandar o Fantástico em dezembro

Um dos escolhidos pela Globo para participar do projeto de 50 anos do Jornal Nacional com apresentadores locais, o jornalista pernambucano Márcio Bonfim está cotado para cobrir as férias de Tadeu Schmidt, no próximo mês de dezembro, e apresentar o Fantástico nas noites de domingo da Globo.

Segundo o site Observatório da Televisão, o jornalista agradou bastante a emissora carioca em seu momento de apresentação do principal telejornal do Brasil. A ideia de dar chance a ele também surge num momento em que a Globo quer colocar ancoras de suas emissoras próprias do Brasil, como Recife e Belo Horizonte.

Procurada, a Globo disse que ainda não se tem uma definição de quem será o substituto de Tadeu Schmidt.

Outra que se deu bem com o rodízio de apresentadores foi a jornalista cearense Tais Lopes, repórter e apresentadora em filial da rede Globo em Fortaleza, que agora vai para CNN Brasil. Por lá, Tais deve ficar à frente dos telejornais matutinos e participar da programação multiplataforma.



Tais representou o Ceará no rodízio de apresentadores de afiliadas da Globo no comando do Jornal Nacional aos sábados, nas comemorações dos 50 anos do telejornal. Ela fez dupla com Thiago Rogeh, da TV Anhanguera, do Tocantins.

A CNN Brasil tem previsão de entrar em funcionamento em março de 2020. Diversos profissionais já foram contratados desde que o projeto foi anunciado, em janeiro deste ano, entre eles Monalisa Perrone, William Waack, Evaristo Costa, Cris Dias, Mari Palma e Phelipe Siani.