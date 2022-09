José Dumont diz que pornografia infantil é 'preparação para novela da Globo'

Em depoimento prestado à polícia, José Dumont alegou que as fotos e vídeos contendo pornografia infantil encontradas com ele estavam sendo usadas como “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”. O conteúdo foi divulgado pelo jornal O Globo.

O trabalho ao qual o ator de 72 anos se refere seria o papel na novela Todas as Flores, que estreia em 17 de outubro. Na produção da Globo para o Globoplay, o ator interpretaria um homem que abusa de crianças de rua. José foi retirado do trabalho após a prisão.

Dumont também afirmou que nunca fotografou ou filmou crianças e adolescentes em contexto pornográfico. No depoimento, ele relata que as fotos e vídeos teriam sido retirados da internet. Mas também negou que teria comprado ou vendido materiais do tipo. Além disso, ele pontuou ainda que não participa de grupos virtuais para troca de pornografia infantil.

O artista foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Embora tenha usado o argumento de que as imagens seriam para “consultas e estudo”, Dumont conta com outras acusações parecidas no currículo, como a de abusar um garoto de 12 anos.

As investigações mostram que ele oferecia presentes à vítima para poder beijá-la na boca e acariciar as partes íntimas. Tudo foi filmado por câmeras de segurança e o material em vídeo deu origem à apuração.