José Loreto diz que está vivo após morte de ator pornô homônimo

Alguns boatos surgiram nos últimos dias dizendo que José Loreto teria morrido. Tudo começou quando o ator pornô Loretto foi vítima de um ataque cardíaco na última sexta-feira (2). Após a confusão com os nomes, o global usou as suas redes sociais para dizer que está vivinho da Silva.

"Não morri, mas passo bem. Muitos amigos me ligaram e mandaram mensagens porque receberam uma notícia dizendo que o ator Loretto (eu só tenho um t) de 29 anos (eu tenho 36) tinha morrido! Achei que era a tal da fake news se reinventando... mas quando dei um Google, vi que um jovem de 29 anos chamado Loretto realmente faleceu... fica aqui meus pêsames para sua família e amigos", disse José em seu Instagram.

Morte de ator pornô Loretto causou confusão entre fãs (Foto: Reprodução)

O ator então comentou que está com a saúde em dia e pediu para as pessoas checarem as informações.

"Também fica meu alerta para todos que estou muito bem de saúde e que passar informações sem averiguar pode ser prejudicial para muitos e até perigoso! Beijos no coração! Axé!", complementou.