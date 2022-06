José Mauro Coelho renuncia à presidência da Petrobras

O presidente da Petrobras José Mauro Coelho renunciou ao cargo, nesta segunda-feira (20). A decisão foi anunciada pela empresa.

"A nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras a partir de agora", disse a companhia.

A renúncia de José Mauro Coelho já era esperada devido à pressão do Conselho da estatal após mais um aumento dos combustíveis anunciado pela empresa na última semana.

José Mauro Ferreira Coelho foi o terceiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro e assumiu o cargo em abril deste ano.

Antes dele, também estiveram no cargo o economista Roberto Castello Branco, indicado logo após as eleições de 2018; e o general Joaquim Silva e Luna, que tomou posse em abril do ano passado.