Jovem Aprendiz Empreendedor: o aprendiz é essencial

Na próxima terça-feira (1º), às 9h, estarão abertas as inscrições para o Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal do Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), e o Parque Social, entidade formadora reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, responsável por proporcionar, desde 2014, a cerca de 1.200 adolescentes e jovens a oportunidade do primeiro emprego.

Serão selecionados e contratados 300 jovens aprendizes, com idades entre 14 e 22 anos e seis meses, que participarão de capacitação teórica, a princípio virtual e posteriormente presencial, além de capacitação prática, nos diversos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura, na função de assistente administrativo.

Fiscalizado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, o Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor proporciona aos jovens inserção no mercado de trabalho, respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento, formando mão de obra qualificada e ciente dos seus direitos e deveres.

As inscrições devem ser feitas no site do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor, através do link

O processo seletivo será realizado em quatro etapas, todas de caráter eliminatório e executadas de forma on-line. São elas: 1º Inscrição; 2° Análise de Documentos; 3° Avaliação Cognitiva: Elaboração de texto em plataforma digital; e 4º Entrevista Individual por videoconferência;

No preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato deve anexar os documentos solicitados e após aprovação destes, serão convocados para a Avaliação Cognitiva que o classificará, ou não, para a Entrevista Individual, realizada por psicólogos.

De acordo com a presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, o Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor se constitui em mais uma alternativa no enfrentamento do desemprego, principalmente neste cenário onde a pandemia causada pelo coronavírus afeta a economia do país, especialmente as pessoas de comunidades socialmente vulneráveis, contribuindo assim com a renda familiar desses jovens.

"A amplitude deste projeto é muito maior do que podemos imaginar em termos de conquistas para os jovens e em relação aos impactos positivos para a sociedade, se considerarmos questões importantes como a empregabilidade, o aumento da renda familiar, a redução dos indicadores de violência, diminuição da evasão escolar, formação de mão de obra qualificada, formação de redes de relacionamento, dentre tantos outros aspectos", explica Rosário.

Durante os 17 meses e 10 dias de vigência, período em que são contratados, os aprendizes recebem 1.280 horas de capacitação, com acompanhamento psicossocial, remuneração de meio salário mínimo, férias e demais direitos trabalhistas.

Pré-requisitos para participar do Projeto:

1- Morar em Salvador;

2 - Ter idade entre 14 e 22 anos e seis meses;

3- Ser aluno de escola da Rede Pública de Ensino;

4 - Estar cursando a partir do 9º ano (fundamental), ou estar no ensino médio ou concluído;

5 - Não ter dependência em nenhuma disciplina;

6 - Ter Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem registro de contratação;

7 - Ter renda familiar comprovada de até meio salário mínimo, por pessoa;

8 - Ter disponibilidade para frequentar as atividades do Projeto no contraturno ao que estiver matriculado em escola pública regular, se ainda estudante;



Documentos que devem ser anexados no momento da inscrição:

1. Documento oficial com foto, RG e CPF do candidato (carteira de identidade ou carteira de motorista);

2. Documento oficial com foto, RG e CPF do responsável (carteira de identidade ou carteira de motorista) para os candidatos que possuem menos de 18 anos de idade;

3. Comprovante de Residência (atual);

4. Atestado de Matrícula Escolar do ano vigente ou histórico escolar para o candidato que já tenha concluído o Ensino Médio;

5. Título de Eleitor ou comprovante de quitação eleitoral (para candidatos a partir de 18 anos);

6. Carteira de Reservista (para candidatos com idade a partir de 18 anos);

7. Termo de Autorização do Responsável Legal (para menores de 18 anos). O documento deve ser impresso e assinado pelo responsável;

8. Comprovante de renda por pessoa do grupo familiar (carteira de trabalho, contracheque ou declaração de autônomo) – solicitado posteriormente para os candidatos classificados;

9. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem registro de contratação.