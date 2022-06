Jovem baleado, furtos e sexo marcam show de Henrique e Juliano em Goiás

Além do show de Henrique e Juliano, o Estádio Serra Dourada, em Goiânia, foi palco de cenas surpreendentes no último domingo (5). Casal fazendo sexo, furto de joias e até um jovem baleado foram registrados em vídeo pelos presentes.

A vítima do disparo foi Francis Junio Ribeiro, de 27 anos. Ele foi filmado caído no chão após ser baleado por um policial militar durante uma confusão. De acordo com o g1, o policial, que foi preso, disse em depoimento à Polícia Civil que uma pessoa teria tentado pegar a arma de sua cintura e que ele foi jogado no chão, nesse momento ele atirou para cima para se defender, mas que conta não percebeu se o tiro acertou alguém.

O rapaz foi socorrido e segue internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) em estado grave.

Em nota, a organização do evento disse que “o Policial Militar responsável pelos disparos assinou o termo de responsabilidade/formulário de identificação de armamento para entrar com a arma registrada no evento”.

Além do tiros, várias ocorrências de furtos foram contabilizadas no evento. Três suspeitos foram presos por furtar joias e relógios. Os homens foram reconhecidos e localizados por policiais militares após o vídeo do furto circular na internet. Outros dois homens ainda são procurados.

Segundo o tenente da Polícia Militar Bruno Alves, um dos suspeitos, de 20 anos, foi preso na casa dos avós. Com ele, foram recuperadas cinco correntes de ouro. As joias foram levadas para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Já a cena de sexo ocorreu entre um casal perto de uma grade dentro do local. As imagens também foram parar na internet, expondo a mulher, que teve seu rosto filmado.