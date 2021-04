Jovem de 19 anos é morto a tiros em ponto de ônibus na Barros Reis

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros nesta sexta-feira (30) em um ponto de ônibus na Avenida Barros Reis. Rafael dos Santos Silva foi baleado várias vezes.

Uma equipe da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local após ser informada de que havia um homem ferido a tiros caído no chão. Eles já encontraram Rafael sem vida. Os PMs isolaram o local e ficaram lá até a chegada do Silc e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para perícia e remoção do corpo.

A investigação do crime será conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), segundo a Polícia Civil, que não informou se já há informações sobre autoria e motivação.