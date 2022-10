Jovem de 19 anos morre em queda de trator de ribanceira em Itamaraju

Um rapaz de 19 anos morreu na tarde da terça-feira (18) em um acidente de trabalho na zona rural de Itamaraju, no sul baiano.

Wellington Gustavo Viega dos Santos estava operando um trator na comunidade do Renascer quando perdeu controle da direção, caindo em uma ribanceira. O jovem ficou preso debaixo do trator e morreu no local.

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O corpo foi levado para o IML de Itamaraju.

O caso será investigado pela Polícia Civil.