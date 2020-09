Jovem de 21 anos é morto a tiros após ser retirado de casa à força

Um jovem identificado como David Matheus da Conceição Reis, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (15) em Pernambués, bairro de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi atingidos por disparos efetuados na Rua 28 de Abril. A apuração inicial dá conta que cerca de cinco homens encapuzados tiraram o rapaz de casa à força e o executaram no meio da rua.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que recebeu um chamado por volta das 4h02. Policiais militares da 1ª Cipm isolaram a área após constatação do homicídio e acionou os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.

A autoria e motivação do crime são investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).