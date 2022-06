Jovem de 22 anos desaparece após sair de casa de moto em Santo Estevão

O jovem Daniel Silva de Oliveira, de 22 anos, está desaparecido desde a manhã da última terça-feira (7), no município Santo Estevão. De acordo com a família, o rapaz saiu de moto para em direção ao centro da cidade por volta das 10h e nunca mais foi visto.

O caso foi registrado pela mãe de Daniel na Delegacia Territorial (DT) de Santo Estevão nesta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Civil, diligências serão realizadas pela unidade para tentar localizar o rapaz e a moto que ele usava.

De acordo com Thyago Silva, irmão da vítima e dono da motocicleta usada por Daniel, o veículo foi encontrado abandonado nesta segunda, mas não há indícios do paradeiro de Daniel.

A família segue preocupada e sem ideias do que pode ter acontecido com o jovem. Para entrar em contato com os parentes de Daniel para o fornecimento de informações, os números são 75 983376100 e 75 981982824.