Jovem de 22 anos morre em explosão de churrasqueira em SP

Uma jovem de 22 anos morreu na segunda-feira (16), depois de ter 98% do corpo queimado em um acidente com uma churrasqueira em Vera Cruz, São Paulo. Natali Steffani Martins Iligaray estava em casa no domingo quando aconteceu o acidente. Um dia depois, ela não resistiu às queimaduras e faleceu.

Testemunhas contaram que Natali ajudava o marido, Wellington Martins, 23, a acender a churrasqueira, usando álcool. Foi quando aconteceu a explosão. Ele também foi atingido, tendo queimaduras em 35% do corpo, e segue internado na Santa Casa de Marília, também em São Paulo.

(Foto: Reprodução)

Amigos contaram que o casal iria receber amigos para um churrasco e estavam preparando a churrasqueira quando aconteceu o acidente. O equipamento é portátil e foi montado para a data.

O alerta dos bombeiros é para não usar líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira, como álcool. "Estes líquidos são voláteis e liberam vapores que tendem a se concentrar e no momento em que entram em contato com a faísca ou o fósforo podem vir a explodir", diz o alerta.