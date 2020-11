Jovem de 24 anos é atropelado duas vezes e morre na Av. Octávio Mangabeira

Um jovem de 24 anos, identificado como Jairo Santos do Nascimento, morreu na noite desta quinta-feira (5) após ser atropelado por dois veículos na Avenida Octávio Mangabeira, em Salvador.

A Transalvador informou que o acidente ocorreu por volta das 20h, no sentido Itapuã. Um amigo de um dos autores do crime, que não quis se identificar, contou à reportagem que o Coronel Fernando Cerqueira foi um dos responsáveis pela morte. Mas, antes do veículo dele atingir o jovem, um outro carro teria atropelado Jairo - o motorista fugiu. Apenas o Coronel prestou socorro.

Cerqueira dirigia um carro modelo Renault Captur na cor branca e parou para prestar socorro à vítima. Por volta das 21h40, a Transalvador disse que tanto o autor do crime quanto o corpo da vítima ainda aguardavam a chegada do rabecão do Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues.

Policiais militares e uma equipe do Samu - que constatou o óbito - estiveram no local.