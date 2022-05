Jovem de 25 anos desaparece após sair em direção ao SAC Bela Vista, em Salvador

O jovem Abraão Mendes, de 25 anos, está desaparecido desde a tarde da última terça-feira (24), em Salvador. Um cartaz espalhado por amigos na internet diz que ele foi visto pela última vez deixando o SAC do Shopping Bela Vista, por volta das 16h. No entanto, a assessoria do centro de compras garante que ele não chegou a comparecer ao local.

Em nota, o Shopping Bela Vista informou que fez o rastreamento das imagens nas câmeras de segurança do centro de compras e não foi encontrado nenhum registro da passagem do jovem pelo empreendimento. "Em contato com o SAC Bela Vista, também foi informado pela instituição que não possui nenhum registro de realização de serviço nos terminais da SSP do SAC Bela Vista, sendo o último registro para retirada de RG sido feito em 25/03/2019 no SAC Barra".

A Polícia afirmou que Abraão saiu de casa, em Cajazeiras X, com destino à Rodoviária, para fazer um documento no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e não retornou.

O caso ganhou as redes sociais depois que a conta oficial do Vitória publicou o desaparecimento em um tweet. Abraão é torcedor apaixonado do time, como é possível ver em suas publicações nas redes.

Conhecidos do jovem divulgaram que ele não tem o costume de sumir dessa forma. "Se ele tivesse sido assaltado o celular estivesse sem bateria, já teria avisado de alguma forma e voltado para casa", diz postagem.

Segundo a família, o boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. Para entrar em contato com os parentes de Abraão para o fornecimento de informações, os números são 71 89749-7687 e 71 98812-2929.

A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) investiga o caso e também aguarda a colaboração da população.