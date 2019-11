Jovem de 25 anos morre após capotar carro na Avenida ACM

Um homem de 25 anos morreu após capotar seu carro duas vezes na Avenida ACM. O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (6), por volta das 00h30, e deixou ainda duas passageiras feridas.

Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o condutor - que não foi identificado - estava no início da Avenida ACM, na altura do Viaduto dos Rodoviários (sentido Centro), e perdeu controle de um Fiat Punto Branco. O veículo atravessou a pista e foi parar perto de um poste. O jovem morreu na hora e duas mulheres que estavam com ele ficaram feridas. Não há informações sobre o estado de saúde delas e nem para qual hospital foram encaminhadas.

Ainda de acordo com a Transalvador, em decorrência do acidente, a pista ficou interditada até aproximadamente 4h desta quarta. Além da Transalvador, a Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Salvar atenderam aos feridos.