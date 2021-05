Jovem desaparece após denunciar PMs por estupro coletivo

A jovem Helen Caroline, de 18 anos, desapareceu 20 dias após denunciar sete policiais militares por estupro coletivo e tráfico de drogas. De acordo com o R7, vítima chegou a reconhecer um dos envolvidos durante a apresentação do caso na Corregedoria.

No momento em que a denúncia era apresentada, uma mulher que é policial militar mostrou a foto do marido para Helen. Ela o reconheceu como um dos autores do crime.

Helen passou por duas delegacias, onde prestou depoimento e abriu boletim de ocorrência. No entanto, segundo o R7, a jovem relatou o crime com uma riquezaa de detalhes, porém as informações não constam no documento.

O crime teria ocorrido quando a jovem foi levada para uma chácara por três policiais em uma viatura e lá o grupo encontrou outros quatro policiais militares em outro carro oficial.

Helen contou que manteve relação sexual com todos eles, foi liberada às 6h da manhã e caminhou por dois quilômetros até chegar em casa.

A garota mudou de comportamento após o abuso. Pressionada pelos pais, Helen disse que estava sendo perseguida. Desconfiados, o pai a mãe da jovem encontraram no quarto da filha uma sacola com drogas.

A descoberta trouxe outra revelação. A droga seria de um policial militar com quem ela estava se relacionando. Helen desapareceu no dia 6 de maio, após sair de casa na região de Vargem Grande, na região metropolitana de São Paulo, para solicitar uma troca de horário na empresa onde trabalhava.

Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar informou que tomou conhecimento da denúncia por meio do pai da jovem e a relação com os sete policiais militares teria sido consensual. Na ocasião, foi apresentada a quantidade de drogas que estavam guardadas no quarto de Helen.

Os sete policiais envolvidos na denúncia foram identificados e afastados das ruas. Em paralelo, um inquérito foi aberto para apurar os fatos.

Em relação ao desaparecimento de Helen, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que o caso é investigado pelo setor de homicidios de Vargem Grande.