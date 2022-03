Jovem é advertida por síndica ao usar maiô em condomínio: 'Prédio de família'

A moradora de um condomínio em Uberlândia recebeu uma reclamação da síndica por um "problema muito sério", como a própria gestora descreveu. O tal "problema" era a roupa que Bruna Nery, de 27 anos, utilizou na noite anterior: um maiô que foi parte de uma fantasia de Carnaval.

"Um pouco antes uma família tinha acabado de chegar com os filhos e seria muito desconcertante te verem vestida assim!", disse a síndica em outra mensagem, quando explicou a situação. "O prédio é muito sério, com regras rígidas que procuramos cumprir seriamente! Temos muitos idosos, as pessoas se conhecem, somos uma família que você já faz parte dela, como sua avó D. Olga fez um dia e era muito querida por todos! Tenho certeza que não vamos ter mais nenhum problema", disse o textão enviado às 1h45 do dia 27 de fevereiro.

"Acordei assustada e quando olhei a mensagem fiquei muito constrangida, muito triste, me senti muito suja. Ela (a síndica) teve acesso às imagens através do porteiro, que à 1h e pouca estava mexendo nas câmeras de segurança, se deu ao trabalho de filmar e mandar para ela", revelou Bruna.

A síndica me liga 1:45 da manhã pra falar da minha roupa?!? Só pode tá de sacanagem pic.twitter.com/Ide2PYWNHl — bruna nery (@bneryz) February 27, 2022

Nas redes sociais, ela disse que nunca passou por algo parecido tanto ali, onde mora há um mês, quanto em outro lugar.

"Eu já havia transitado assim em outros lugares e pra mim nunca foi um problema que, dessa vez, foi. Também entrei em outros estabelecimentos, passei em frente a policial e não fui abordada por atentado ao pudor, e nem impedida de entrar em lugar nenhum por conta da minha vestimenta de Carnaval", disse.

A respeito do pedido para não andar nas áreas do prédio usando maiô, a jovem disse que não se importa em cumprir com a solicitação.

"Eu pedi desculpa, falei que eu não sabia. Mas é porque no condomínio onde eu morei anteriormente eu já havia transitado nessas vestimentas e nunca recebi reclamação. E tudo bem se na regra do prédio não pode, ok. Da próxima vez que eu for usar esse tipo de vestimenta, eu ponho um roupão, um casaco, não vejo problema. Eu só realmente não sabia."