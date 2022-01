Jovem é agredida e esfaqueada pelo ex-companheiro em Brotas

Uma jovem de 21 anos sofreu uma tentativa de feminicídio no bairro de Brotas, na noite desse domingo (16). Segundo informações da polícia, ela foi agredida e esfaqueada pelo ex-companheiro.

O crime aconteceu na Av. Dom João VI, por volta das 22h. Policiais 26ª CIPM foram até o local após receberem denúncias das agressões.

No local, os policiais encontraram Simaria Dick Casais dos Santos ferida. Ela foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O suspeito fugiu do local após o crime. De acordo com a Polícia Civil, ele não aceitava o fim do relacionamento. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Brotas.