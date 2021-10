Jovem é assassinada enquanto dançava com amigos na praia, em Porto Seguro

A jovem Vittória Samilly Gomes Silva, de 18 anos, tinha planos para curtir o seu domingo (3). Ela se arrumou para ir à praia de Santo André, no município de Santa Cruz de Cabrália, no sul da Bahia, onde pretendia dançar e se divertir, mas teve seus planos interrompidos ao ser assassinada.

A moça curtia a praia por volta das 13h e estava dançando na companhia de amigos, quando foi surpreendida por um homem e levou diversos tiros. Segundo informações iniciais da Polícia Civil, populares não souberam dizer de onde vieram os tiros. Houve correria e pânico na faixa de areia, mas não há registro de outros feridos na ação criminosa.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir até o local do crime para prestar socorro à jovem, mas ela já estava morta. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 13h40, com a informação de que uma mulher teria sido atingida por disparos de arma de fogo e também esteve no local. Uma equipe do 8º Batalhão foi enviada e isolou a área até a chegada das polícias Técnica e Civil.

O caso será investigado pela delegacia de Santa Cruz Cabrália. Segundo a polícia, algumas testemunhas já foram intimadas e as equipes estão em campo coletando as informações. Ainda não há informações de autoria e motivação do fato.