Uma jovem de 22 anos ficou ferida após uma troca de tiros entre bandidos e policiais, na Liberdade, na noite de sexta-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), Nayla Cristina Simão Tourinho tinha ido comprar um acarajé, no Curuzu, quando foi atingida. Ela foi baleada na região das nádegas.

Não há informações sobre o estado de saúde da jovem, nem sobre as circunstâncias do crime.