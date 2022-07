Jovem é estuprada no terreno do antigo Hotel Othon Palace, em Salvador

Uma jovem de 20 anos foi estuprada no terreno do antigo Hotel Othon Palace, na segunda-feira (18), no bairro de Ondina.

De acordo com a Polícia Civil, ela foi abordada por um homem, que estava com uma arma de fogo, na Avenida Anita Garibaldi, e ele a conduziu até o fundo do hotel. Antes, ele seguiu a vítima da Federação até a avenida.

O suspeito levou ainda o aparelho celular da jovem. De acordo com as autoridades policial, o autor dos crimes já foi identificado e está sendo procurado pelos policiais, que estão em diligências para localizá-lo.

Imagens de câmeras de segurança já estão sendo analisadas. As guias de perícia para a vítima foram expedidas. O caso é investigado pela 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho.