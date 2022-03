Jovem é flagrada com pasta base de cocaína em fiscalização da PRF na Chapada Diamantina

Uma mulher de 20 anos foi presa após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreender 3 kg de pasta base de cocaína que estavam em sua bolsa, em Itaberaba (BA), no início da tarde desta segunda-feira (28).

Os agentes abordaram o ônibus de transporte de passageiros, onde ela estava, para uma fiscalização, quando notaram um nervosismo incomum por parte da passageira. Os tabletes de pasta base de cocaína estavam escondidos em sua bagagem.

Questionada, a mulher disse que recebeu a droga em Goiânia (GO) e entregaria em Feira de Santana (BA). Informou ainda que ganharia 1.500 reais quando entregasse o produto ilícito.

Aos traficantes, a droga apreendida poderia render R$ 360 mil, de acordo com a PRF. A pasta base de cocaína é um primeiro produto resultante do beneficiamento da folha de coca e tem um valor elevado no mercado de drogas.

A mulher foi presa e encaminhada com carga apreendida para a Delegacia de Polícia Judiciária para lavratura do flagrante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).