Jovem é flagrado transportando 1480 quilos de maconha em Vitória da Conquista

Quase 1.500 quilos de maconha foram apreendidos na tarde do último domingo (19), no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os 1480 quilos de maconha foram encontrados dentro de um veículo Renault/Master Fur L3h2, cor branca. O homem de 23 anos não revelou detalhes sobre o transporte da droga.

Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor apresentou muito nervosismo e inconsistências nas respostas que eram dadas aos questionamentos realizados pela equipe. Desconfiados, os PRFs com técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico decidiram realizar uma vistoria minuciosa no veículo e, com auxílio do cão K9 Kaleu, encontraram grande quantidade de tabletes de drogas escondidas no compartimento de carga, onde foi localizada uma divisória falsa.

Diante dos fatos, foi constatado, em princípio, o crime de tráfico de drogas. O envolvido, o veículo e a droga foram entregues à Polícia Civil de Vitória da Conquista. Foram entregues, também, um telefone celular LG K9 e a quantia de R$ 430 em dinheiro.