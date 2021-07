Jovem é morta a tiros dentro de casa em Vitória da Conquista

(Foto: Reprodução)

Uma jovem foi morta a tiros na noite da sexta-feira (23) em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A vítima foi assassinada dentro de uma casa na Rua Hermes da Fonseca, no bairro Guarani. Identificada somente pelo nome de Catrine, ela era conhecida como Japa do Guarani na região.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada até o local após testemunhas ouvirem disparos de arma de fogo. No local, já encontraram a mulher sem vida. A equipe isolou a área e chamou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remover o corpo e fazer a perícia na área.

Uma moto que estava estacionada no local foi encaminhada pelos PMs para a delegacia. Nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.