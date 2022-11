Jovem é morto a tiros após sair da igreja com a mãe e irmã em Narandiba

Um jovem de 21 anos, identificado como Lício Adriano Lima Silva Carvalho, foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro de Narandiba, em Salvador. A vítima tinha acabado de sair da igreja com a mãe e a irmã, de 7 anos, quando o crime aconteceu.

A Polícia Militar informou que, na madrugada desta sexta (11), o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou a 23ª Companhia Independente da PM para verificar a informação de um homem caído, na avenida Edgard Santos, sem sinais vitais. No local, os agentes constataram o fato, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.

Em entrevista à TV Record, a mãe do jovem contou que ele havia saído com ela e a irmã mais nova, de 7 anos, da igreja. Eles estavam a caminho de casa quando Lício parou em um bar para conversar com amigos. Foi o momento em que os suspeitos chegaram e fizeram os disparos, na frente da família do rapaz.

Segundo a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte de jovem. As guias para o trabalho do DPT foram expedidas e os procedimentos periciais foram realizados. A autoria e motivação do crime são apuradas.