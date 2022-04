Jovem é morto a tiros em barraca de praia em Ilhéus

Um homem de 26 anos, identificado como Robson Calazans Almeida, foi morto a tiros em uma barraca na praia da Boca da Barra, em Barra do Itaípe, no município de Ilhéus, no sul da Bahia, no sábado (23), por volta das 14h50. Os suspeitos dispararam contra a vítima depois de perguntarem onde ele morava.

Robson foi atingido por pelo menos 10 tiros após responder que morava no bairro de Legião, e morreu no local, após confirmação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele estava acompanhado de um amigo. Não há informações sobre se o amigo da vítima também ficou ferido.

A assessoria da Polícia Civil não informou se ele tinha passagem pela polícia.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime.