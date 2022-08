Jovem é preso em flagrante ao retirar R$ 1 mil em notas falsas nos Correios na Bahia

Um jovem de 18 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante, ao retirar um pacote contendo R$ 1 mil reais em notas falsas, na agência dos Correios da cidade de Ibirataia, no sul da Bahia. A prisão foi efetuada pela Polícia Federal, na tarde da última terça-feira (9). O jovem preso em flagrante é morador da cidade, que está localizada a 445 km de Salvador.

Posteriormente, ele foi conduzido à sede da Delegacia da Polícia Federal de Ilhéus, onde foi lavrado o flagrante e encaminhado à Justiça Federal de Jequié/BA. A prisão faz parte de uma operação permanente da Polícia Federal de repressão aos crimes de falsificação e aquisição de moeda falsa, previstos no Art. 289 do Código Penal, cuja pena é de três a doze anos de reclusão e multa.

A pena relativamente alta decorre da necessidade do Estado em manter protegida a sua moeda, que é fundamental para o desenvolvimento da economia do país. No ano de 2022, foram realizados diversos flagrantes pela Polícia Federal, que também recebe apoio da Polícia Civil para concretizar as prisões em cidades mais distantes. Por meio dessas ações, a Polícia Federal vem identificando os responsáveis pela falsificação da moeda e demais pessoas que adquiriam o material ilícito.