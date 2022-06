Jovem ganha carro após salvar pessoa que havia caído em trilhos de trem

Anjo da guarda. Assim pode ser interpretada a ação de um jovem de 20 anos, que pulou nos trilhos de uma estação de trem para salvar uma pessoa inconsciente na última segunda-feira (6). O fato aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, na segunda-feira (6). Após o grande feito, Anthony Perry ganhou um carro de presente.

De acordo com a emissora local ABC7, a pessoa tinha caído após uma briga. Perry retirou o homem do local e praticou reanimação cardíaca nele com a ajuda de outra pessoa. "Eu esperava que poderia apenas puxá-lo sem sentir nada, mas tomei um pouco de choque", afirmou Perry.

Na quarta-feira (8), ele foi surpreendido pelo fundador da organização contra a violência I'm Telling Don't Shoot, Early Walker.

Primeiro, como pegadinha, recebeu apenas um cupom de US$ 25 para comprar gasolina. Depois viu que o verdadeiro presente era um carro.

Como alguém que atualmente pegava dois ônibus e um trem para chegar ao trabalho, ele afirmou que o veículo vai tornar sua vida "muito mais fácil".