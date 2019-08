Jovem leva cabeçada de bode ao tentar fazer selfie; assista ao vídeo

O vídeo de uma mulher que leva uma cabeçada de um bode enquanto fazia uma selfie está dando o que falar nas redes sociais.

Sorrindo, a jovem - que ainda não foi localizada - filma e manda beijos para a câmera enquanto o bode, preso a uma corda, tenta alcançá-la. Ela ainda acha graça disso, mas o bicho toma distância a acerta em cheio, na cabeça dela.

Apesar da mulher ainda não ter sido identificada, sites americanos noticiaram que o vídeo teria sido gravado no Reino Unido. Há diferentes versões do vídeo no YouTube.