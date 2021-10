Jovem morre ao lado de piscina em cobertura no dia do aniversário de namoro

Felipe Alves, de 26 anos, foi encontrado morto ao lado da piscina na cobertura de um prédio em Guarujá, no litoral de São Paulo. De acordo com o namorado da vítima, os dois estavam à passeio no município para comemorar o aniversário de três anos do relacionamento deles.



O namorado de Felipe, um vendedor de 29 anos, que prefere não se identificar, contou ao G1 que tudo ocorreu muito rápido, enquanto ele e o companheiro estavam na área da piscina da casa de uma amiga.



"Foi muito difícil. Estávamos primeiro na praia, bebendo o que era de costume por nós dois, gin com energético. Encontramos uma amiga na praia, fomos para o apartamento dela, e estávamos curtindo a piscina. Pedimos outra garrafa de gin, e chegou pelo aplicativo de comida. Descemos para buscar e subimos, mas a loja havia esquecido de entregar o gelo. Aí, quando o entregador voltou, eu e minha amiga fomos buscar o saco de gelo. Quando voltamos, ele [Felipe] já estava no chão se tremendo, e entrei em desespero", relata o rapaz.



Logo depois, o namorado de Felipe ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e acionou a Polícia Militar. "Ele estava com excreções saindo pelo nariz e tremendo. O virei de lado, gritei pelo nome dele e fiz respiração boca a boca e massagem cardíaca. Foi quando o entregador subiu com a polícia e chegou o Samu. Na casa, não havia nenhuma droga, nem nada", conta.



À Polícia Civil, os policiais militares informaram que estavam em patrulhamento pela região, quando foram abordados por um motoboy. Ele relatou que foi fazer uma entrega no prédio em questão e foi informado que havia uma pessoa desmaiada e sem sinais vitais no apartamento. Os policiais foram conduzidos ao local pelo motoboy e recebidos pela amiga do casal, que os levou até a cobertura, onde encontraram a vítima já desacordada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade do Samu foi acionada às 20h27 de sábado (2), e chegou ao local do ocorrido após sete minutos. Segundo informou a equipe, a vítima apresentou um quadro de parada cardiorrespiratória. Eles tentaram insistentemente reanimar o paciente, mas não tiveram êxito. A vítima faleceu no local.



"É um trauma muito grande para mim, e para a família. É difícil aceitar que um menino tão novo morreu assim, de uma forma tão trágica. Ele nunca reclamou de nenhuma dor que poderia indicar que ele tinha alguma doença. Foi uma fatalidade que não consigo entender até agora. Voltei para casa sem meu amor, na comemoração dos nossos três anos de namoro. Muito triste", diz o namorado.



O jovem e a amiga foram ouvidos na delegacia. Conforme disse o namorado da vítima, ele e Felipe tinham planos de noivar e comprar apartamento no fim do ano. A vítima não havia feito exames no coração recentemente, e nem tinha acompanhamento médico.



A Delegacia Sede de Guarujá registrou o caso como morte suspeita e seguirá com as investigações. A Polícia Civil informou que o corpo não apresentava sinais de ferimentos externos, e que aguarda exame necroscópico para definir a causa da morte.