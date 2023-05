Jovem morre e outro é baleado durante ataque na Saúde

Um jovem de 18 anos morreu em um ataque no bairro da Saúde, no Centro de Salvador, na madrugada desta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Civil, Outro homem, que seria alvo do ataque, também foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde.

A vítima foi identificada como Thauan Victor Damasceno Lemos, de 18 anos. Ainda segundo a polícia, os autores do crime que estavam em um veículo verde escuro efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima.

Os disparos atingiram carros estacionados na rua e também uma barraca que fica no largo do bairro.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) vai investigar a autoria e a motivação do crime.