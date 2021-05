Jovem Pan Salvador apresenta novidades na programação de maio

No mês de maio, a Jovem Pan Salvador estreia novos quadros do Pan News ao longo da sua programação. São cinco temas diferentes, de segunda a sexta, com apresentadores especializados, que vão oferecer ao ouvinte da Pan ainda mais informação e interatividade. Conteúdos sobre saúde, empreendedorismo afro, finanças e esportes, com dias e horários fixos na grade de programação. Além disso, em breve, o Pan News vai abordar o universo dos games e suas infinitas experiências.

Confira a programação e mais detalhes sobre cada um dos quadros:

Pan News Saúde - Saúde, mais do que nunca, é fundamental. Para falar com a galera jovem, Dr. Diego Souza, de 36 anos, comandará o Pan News Saúde trazendo dicas e informações de relevância sobre esse tema. Diego é formado em Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Tem especialidade em Clínica Médica e Oncologia Clínica. Atualmente, trabalha na unidade de Emergência Adulto do Hospital Aliança.

O Pan News saúde estreia no dia 3 de maio. Estará na grade da Jovem Pan todas as segundas e sextas, às 9h e às 18h.

Pan News Afro Inovação - Através da ótica da diversidade racial e do empreendedorismo, o Pan News Afro Inovação vai explorar exemplos de iniciativas lideradas por pessoas negras em empresas, universidades e organizações sociais. O quadro falará sobre startups, modelos de negócios, pesquisas, empreendedores negros que estão moldando o futuro e muito mais.

Tudo isso sob o comando de Lucas Reis, PhD em Comunicação pela UFBA, Vice-Presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão do IAB Brasil, Conselheiro da ABMP, Mentor do Founder Institute e Pesquisador Associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital.

O Pan News Afro Inovação estreia no dia 4 de maio. Para ficar por dentro do assunto, anota aí: todas terças e quintas, às 10h e às 19h.

Pan News Money - De forma leve e objetiva, o Pan News Money traz notícias e conteúdo do mundo das finanças para deixar o ouvinte informado sobre os acontecimentos do mercado financeiro e de como isso pode impactar as suas finanças. O quadro é apresentado por Nicolau Eloy, graduando em Engenharia de Produção pela UFBA e sócio gestor do Portal da BP Money.

No ar desde 12 de abril, o Pan News Money está na grade nas segundas e sextas, às 8h e às 11h30.

Pan News Esportes - O mais antigo da ‘família’, o Pan News Esportes já faz parte da grade da Jovem Pan Salvador desde 2017. Apresentado por Thiago Mastroiani, narrador e jornalista com mais de 20 anos de experiência, o programa é pautado de acordo com os torneios nacionais e internacionais de relevância e em execução, como exemplos o Brasileirão, a liga dos campeões, a NBA, a NFL e o campeonato mundial de Fórmula 1.

O programa vai ao ar de segunda à sexta, às 06h e às 19h.

Pan News Gaming - Vem aí mais um quadro para a ‘família’ Pan News. A coluna irá abordar tudo sobre o universo dos games, como as novidades do mercado, dicas sobre as melhores experiências, jogos em evidências. O quadro será apresentado por designer Thiago Bueno.. Ele cria e gerencia vários eventos e feiras de Animes e Games, até Campeonatos de eSports, para proporcionar as grandes experiências que já viveu em eventos dos EUA.

Ainda sem data de estreia definida, o Pan News Gaming estará na grade nas segundas e sextas, às 10h30 e 14h30.