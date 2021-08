Jovem que ajudava a mãe a vender bolos em Cajazeiras ganha destaque nas passarelas nacionais

Com apenas dois anos de carreira, o modelo baiano Adilson Silva, 19 anos, vem construindo uma bem-sucedida trajetória, com conquistas como a vitória no Beleza Black, maior concurso de beleza negra do Norte e Nordeste do país e a participação no Fashion Film do Afro Fashion Day (projeto do jornal CORREIO).

Além do primeiro lugar no concurso realizado pela One Models, dirigido por André Menegry e Pepê Santos, que hoje o representa, Adilson também acumula trabalhos para marcas baianas de destaque nacional, como Meninos Rei, Dendezeiro, Ateliê mão de Mãe, MB Conceito e, mais recentemente, Gefferson Vila Nova, com o qual fez sua estreia na Casa de Criadores, uma das principais semanas de moda do país.

É esse portfólio que Adilson Silva pretende apresentar em São Paulo, onde vai visitar as principais agências de modelos do país. “Todas essas conquistas afirmam mais o meu objetivo, que é ir para onde temos mais oportunidades de trabalho, pois lá é o polo da moda no Brasil”, explica.

Para conseguir se manter na cidade, o jovem, que desde pequeno trabalha com o pai como ajudante de pedreiro e com a mãe vendendo bolo de pote nas ruas de Cajazeiras, onde mora, criou alternativas. “Levantei umas rifas para juntar o máximo de dinheiro possível para arcar com umas despesas que terei lá, já que no atual momento não tenho outro tipo de renda”, explica. “Minha família me apoia do jeito que pode, mas, infelizmente, não tem condições financeiras para me ajudar nesse sonho”, conta.

Adilson Silva deve ir para São Paulo em outubro e precisa conseguir o dinheiro para custear as passagens aéreas, estadia e despesas de manutenção, como alimentação. Para conhecer mais sobre seu trabalho e ajudá-lo nesta caminhada é só acessar o perfil do modelo no Instagram.