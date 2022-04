Jovem surpreende médicos por ter condição rara nos pulmões após masturbação

Um jovem de 20 anos foi hospitalizado na UTI de um hospital suíço por três dias após desenvolver uma condição rara que atingiu seus pulmões. Por isso, ficou com o rosto inchado, dores no peito e dificuldade de respirar.

Quando foi questionado sobre o que teria feito antes dos sintomas, o paciente contou que havia se masturbado. O caso foi relatado na revista "Radiology Case Reports".

"Apresentamos o caso de um jovem saudável que desenvolveu pneumomediastino e enfisema subcutâneo profundo com início durante a masturbação. Como não há literatura sobre pneumomediastino espontâneo associado a experiências autoeróticas, consideramos nosso caso uma apresentação incomum dessa entidade", afirmam os autores.

Segundo médicos, o rapaz, de 1,75m e 60 kg negou uso de drogas, tabagismo, tosse violenta ou exercício intenso. Os sintomas de dor torácica aguda seguida de falta de ar começaram mesmo enquanto ele estava deitado na cama se masturbando.

O histórico médico incluía asma leve sem medicação e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) tratado com Lisdexanfetamina.

A radiografia de tórax revelou enfisema subcutâneo, quando o ar entra nos tecidos sob a pele. Após ser tratado com antibióticos e paracetamol, e passar um tempo sendo observado, com fluxo de oxigênio para suporte, o jovem conseguiu alta no quarto dia, após eliminado o enfisema.

De acordo com a publicação, este foi o primeiro registro de um caso de pneumomediastino espontâneo associado à masturbação.