Jovem tem parte do corpo paralisada após ser ferido por peixe-elétrico

Um jovem de 18 anos ficou com parte do corpo paralisado após ser atacado por um espécie de peixe-elétrico da Amazônia, um poraquê. O caso aconteceu no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, em uma rua que fica alagada. O local sofre com a cheia do rio Jari desde março.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a família transporta Lucas em uma canoa, transporte que está sendo utilizado pelos moradores para locomoção. Ele está tremendo e em estado de choque.

Lucas foi internado no Hospital Estadual de Laranjal do Jari e foi encaminhado nesta terça (3) para atendimento neurológico no Hospital de Emergências da capital Macapá, a 265 km do município.

A tia de Lucas, Luara Rocha, afirmou ao Uol que o rapaz foi atacado pelo peixe por volta das 19h de sexta-feira (29) e que, por pouco, não morreu. "Teve que ser reanimado no hospital", relatou a tia.

Os efeitos do choque ainda permanecem, uma vez que o jovem sofreu uma hemiplegia, que é uma paralisia cerebral que atinge um lado completo do corpo, impossibilitando os seus movimentos. O estado de saúde é estável.

O animal é uma espécie comum na bacia do rio Jari. Quando ameaçado, o peixe produz uma descarga elétrica que varia entre 650 volts e 860 volts.