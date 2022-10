Jovem vai ao hospital com suspeita de gases e tem parto normal

Imagina ir ao hospital para tratar gases e descobrir que está entrando em trabalho de parto? Foi o que aconteceu com Juliana Brasileiro, de 25 anos. A jovem sentia desconforto na barriga e, do nada, estava tendo a pequena Marina de parto normal.

No dia 9 de outubro, ela começou a ter dores no estômago após ir ao cinema com marido e amigos. No dia seguinte, sem desconfiar da gravidez devido a menstruação que tinha acabado de chegar, ela se deslocou a UPA de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, onde mora. Na unidade de saúde, ela recebeu remédio para gases e tomou laxante.

No entanto, de acordo com o vídeo publicado no TikTok, Juliana foi até uma ginecologista para saber se tinha algo na região íntima. A médica, então, encaminhou a jovem para uma emergência porque a criança já estava nascendo.

"Minha médica fez o exame de toque e falou: 'minha filha, você está grávida, e muito grávida. Você já está até dando a luz. ai para uma emergência agora'. Comecei a chorar. Ainda bem que o meu marido estava comigo. Na hora, a gente não tinha reação", comentou. A criança passa bem e Juliana fez uma vaquinha para arrecadar dinheiro para comprar fraldas.