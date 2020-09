Jovem vive 'terror' após ser picado 8 vezes pela mesma cobra em 1 mês

Um adolescente do estado de Uttar Pradesh, na Índia, tem vivido momentos de pura tensão após ser picado pela mesma cobra oito vezes em um período de 1 mês. Yasharj Mishra, 17 anos, se tornou assunto na mídia indiana no início do mês por conta do caso.

Segundo informações do jornal India.com, o rapaz mora na vila Rampur, e não entende o motivo pelo qual a cobra o persegue. A família dele, inclusive, já o levou a médicos para descobrir se há algo na constituição corpórea de Mishra que atrai a cobra.

Os familiares do jovem chegaram a contratar um encantador de cobras para tentar protegê-lo. Após a terceira picada do animal, Mishra foi até mandado para uma parente, que mora em uma vila vizinha. Mas a serpente o rastreou e o picou pela quarta vez.

Em 25 de agosto, Mishra recebeu a 8ª mordida da cobra. “Nós não conseguimos entender o motivo da cobra estar mirando em Yashraj”, disse o pai do adolescente ao jornal.

Ele contou que já tentou até um ritual chamado “puja” para afastar o bicho, mas não adiantou. A espécie da cobra não foi informada.