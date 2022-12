Jovens que morreram em batida na Paralela voltavam de 'baba da madrugada'

Os jovens que morreram após um acidente na avenida Paralela, na madrugada deste domingo (18), voltavam de uma partida de futebol conhecida como "baba da madrugada". Ao todo, foram três vítimas fatais da batida envolvendo um Clio, informa a TV Bahia.

O veículo onde eles estavam, que era conduzido por Arthur Silva Batista, de 26 anos, invadiu o canteiro da avenida, próximo ao viaduto do CAB, e capotou em seguida.

Além de Arthur, Paulo Henrique Garcez dos Santos, de 21, e Henrique Maurino Cândido, de 23, também estavam no veículo.

Imagens capturadas logo após o acidente, ocorrido por volta das 1h30 da manhã deste domingo (18), mostram que o carro ficou destruído. Destroços do Renault Clio ficaram espalhados pela pista, enquanto o que sobrou do veículo estava em cima do canteiro.