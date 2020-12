Jovens só devem ser vacinados na segunda metade de 2021, diz Fábio Vilas-Boas

O secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, deu novas informações nesta quinta-feira (17) sobre o panorama da vacinação contra a covid-19 no estado e afirmou que jovens não serão vacinados antes do segundo semestre de 2021, visto que na primeira metade do ano o imunizante será distribuído prioritariamente para profissionais de saúde e integrantes do grupo de risco.

Segundo o titular da Secretaria de Saúde (Sesab) em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia, o estado vai ser um centro de distribuição de vacinas para outros estados, e o estado deverá começar a receber as primeiras doses da vacina a partir do mês de janeiro. Para receber as doses dos imunizantes, é necessária a aprovação da Anvisa, o que deverá acontecer nas próximas semanas.

A distribuição das vacinas se dará através de parcerias com companhias aéreas, que já se disponibilizaram a transportar os imunizantes, além das forças armadas nacionais. De acordo com Fábio, inicialmente serão duas opções de vacinas: a Coronavac, produzida em São Paulo no Instituto Butantan e a Sputnik V, desenvolvida na Rússia e que deverá ser produzida no Brasil.

Fábio reiterou que não há condições de vacinar todas as pessoas de uma só vez, e que começando a partir de grupos prioritários, a campanha de vacinação deverá ser dividida em quatro fases, cada uma delas com um grupo diferente da população. O objetivo é que a fase prioritária dure quatro meses, somada a mais um mês da etapa para profissionais de saúde.

O titular da Sesab finalizou afirmando que os protocolos contra a propagação do vírus — como uso de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento social — devem continuar sendo seguidos até que toda a população já esteja imunizada.