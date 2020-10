JP Gadêlha é o entrevistado da live Alô Alô Convida* nesta quinta (22)

Foto: @aden_ilson/Divulgação

O bombeiro militar e influencer digital João Paulo Gadêlha, o JP Gadêlha, estará no próximo Alô Alô Convida*, bate-papo promovido pelo site Alô Alô Bahia. A sétima edição do projeto, que tem apresentação do jornalista Pedrinho Figueredo, acontece nesta quinta-feira (22), às 20h, no Instagram @sitealoalobahia.

Segundo eliminado de A Fazenda 12, reality show da Record TV, o pernambucano é radicado em Feira de Santana, onde trabalha. Ele atua no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia há dez anos e é lotado no 14º Grupamento de Bomebiros Militar de Madre de Deus.

JP já era conhecido nas redes sociais como "Bombeiro Gato" muito antes de entrar em A Fazenda. Ele ganhou fama internacional em março deste ano ao participar e ser finalista do reality show The Circle Brasil, da Netflix. Hoje, o recifense acumula 1,1 milhões de seguidores no Instagram (@jpgadelha) e mais de 135 mil no Twitter (@jpgadelhaof).

Além de falar de momentos marcantes da sua carreira e vida pessoal, JP Gadêlha também vai conversar com os seguidores do Alô Alô Bahia sobre os bastidores de A Fazenda - incluindo sua relação com Biel e Jojo Todynho - e sobre sua relação com a Bahia. Além disso, JP promete falar sobre as relações com os participantes do The Circle e comentar sobre seus planos para o futuro.

O Alô Alô Convida* já recebeu nomes como a modelo, apresentadora e atriz Adriane Galisteu, que revelou três sonhos não realizados por Ayrton Senna; ACM Neto, prefeito de Salvador; Astrid Fontenelle, apresentadora e jornalista; Claudia Leitte, cantora; Sig Bergamin, um dos maiores arquitetos do país; e o empresário e coreógrafo Fabio Duarte, CEO da FitDance.

