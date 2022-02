Ju Moraes e Gabriel Elias celebram Salvador no single: Talvez

Tendo como ponto de partida suas paixões e encantos pela cidade de Salvador, os cantores e compositores Ju Moraes e Gabriel Elias se juntam para lançar o single e clipe “Talvez”. A faixa, que é uma composição de Tiê Castro em parceria com Gavi, chega nas plataformas de música nesta quarta, via selo Colaboraê.

Trazendo uma linguagem pop com forte presença de batidas eletrônicas, Talvez chega para resgatar a essência da música baiana com um som leve e dançante. Em tom de romantismo e nostalgia, os artistas celebram a riqueza cultural de Salvador. Apesar de ser mineiro, Gabriel não esconde seu amor pela capital baiana, enquanto Ju já começou sua história com a música no estado onde nasceu e afirma se sentir abraçada com a nova faixa.

“Quando começamos a desenhar a nova fase do meu trabalho, trouxemos alguns artistas que eu gosto e que desejava encontrar nesse momento - e Gabriel é um deles", conta Ju.

"Quando recebi a canção de Tiê e Gavi, ela se encaixou perfeitamente pra gente, falando sobre Salvador e o quanto é apaixonante estar aqui. A música tem um poder de fazer a gente se sentir abraçado por ela, como um lugar especial, como é Salvador pra quem chega aqui", contou.

Dirigido por Jana Leite, Talvez também chega em formato de videoclipe e conta com a atuação de Ju Moraes e Gabriel Elias, que refletem toda a sutileza da canção. O filme foi gravado em um cenário de paisagem natural em Salvador.

Essa é a primeira parceria entre os artistas que vem se destacando na cena musical brasileira. A baiana Ju Moraes lançou em outubro de 2021 o single "Essa Minha Canção", que se tornou a canção pop brasileira mais ouvida nas rádios do país nos meses de novembro e dezembro, segundo dados da Crowley Brasi.

Já Gabriel Elias é responsável pelos sucessos “Pequena Flor” e “Fiz Esse Som Pra Você”, que acumula mais de 1,6 milhões de ouvintes apenas no Spotify e mais de 500 milhões de streamings nos apps de música.