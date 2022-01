Ju Moraes testa positivo para covid-19: 'Afrouxamos né?'

A cantora baiana Ju Moraes é mais uma artista que está com covid-19 após as festas de final de ano. O anuncio foi feito pela própria sambista em seu perfil no Instagram.

"Hoje virei estatística junto com milhares de brasileiros que estão positivos pro COVID nesse pós réveillon. Afrouxamos né?", Escreveu na legenda de uma foto em que aparece de máscara.

Segundo ela, os sintomas são brandos. Ela aproveitou a postagem para mandar um recado aos seguidores e incentivar que mantenham os cuidados. "Pelo menos temos a vacina, graças a ela os meus sintomas, até agora, são só de uma sinusite chatinha! Se cuidem, evitem se expor nesse momento. E vem logo, terceira dose", completou.

No último domingo (2), Ju e a esposa, Thiciana Zaher, receberam em sua casa na Praia do Forte a cantora Margareth Menezes, que também testou positivo nesta quinta-feira (6).

Ju Moraes e Margareth Menezes passaram o domingo juntas. As duas testaram positivo (Foto: Reprodução/Instagram)

Além de Ju Moraes, vários artistas revelaram que pegaram o vírus após a virada do ano, entre eles estão Márcio Vitor, Preta Gil, Tuca fernandes, entre outros.