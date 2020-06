Juazeiro adotará toque de recolher a partir desta quinta-feira (25)

A cidade de Juazeiro, localizada no Norte da Bahia, adotará toque de recolher a partir desta quinta-feira (25). A medida foi anunciada pelo governador Rui Costa, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, na noite desta quarta-feira (24). Com isso, fica proibida a circulação de pessoas no município no período das 18h às 5h.

A ação foi tomada em conjunto pelo Governo da Bahia e a prefeitura de Juazeiro, e é válida até o dia 1º de julho. Não serão permitidas a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas da cidade, com exceção apenas de deslocamento para serviços de saúde ou farmácias.

De acordo com Rui Costa, a decisão tem como objetivo reduzir o avanço do novo coronavírus no município. Segundo o boletim da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) desta quarta-feira (24), Juazeiro tem 397 casos confirmados de covid-19, sendo 277 ativos - ou seja, que os pacientes ainda apresentam sintomas. O levantamento também aponta 16 mortes em decorrência da doença ocorridas na cidade.

"Juazeiro registrou 74% de crescimento [no número de casos] nos últimos cinco dias. Hoje o secretário Fábio Vilas-Boas assinou a contratação de mais 10 leitos de UTI em um hospital privado em Juazeiro para que a gente possa ampliar o atendimento. Mas essa taxa está muito alta e precisamos reduzir", afirmou Rui.