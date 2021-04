Juazeiro prepara homenagem aos 90 anos de João Gilberto

Estatua de Jo]ao Gilberto em Juazeiro sendo admirada pelo neto de Mauriçola, Caio (Arcevo pessoal de Mauriçola)

Dia 10 de junho de 2021 o baiano João Gilberto completaria 90 anos. O cantor, compositor e agitador cultural Maurício Dias, mais conhecido como Mauriçola, está postando uma série de vídeos enquanto prepara uma live especial com a participação de vários artistas para marcar a data. Ele cuida do Memorial Casa da Bossa Nova, no local onde o criador da Bossa Nova nasceu e onde existe uma pequena exposição, com uma linha do tempo com a história dele. Mauriçola acha pouco e quer muito mais. Veja o que ele falou:

“Nós estamos produzindo o material audiovisual para celebramos os 90 anos do gênio juazeirense João Gilberto, criador da Bossa Nova. Já postamos Roberto Carlos falando, Gilberto Gil e vem muito mais por ai. Também postamos matérias da mídia internacional. Depois da pandemia muita coisa vai acontecer”, afirma. No dia 10 de junho, a ideia é fazer uma live. “Estou convidando nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque João Bosco, Ivete Sangalo e Geraldo Azevedo, entre outros, para fazer uma homenagem a ele”.

João Gilberto morreu em 6 de julho de 2019, aos 88 anos. No dia seguinte, no final da Copa América no novo Maracanã, com mais de 70 mil pessoas, houve um minuto de silêncio em homenagem ao artista. “Depois do jogo, quando o Brasil ganhou do Peru, outro juazeirense, Daniel Alves, capitão da Seleção Brasileira ergueu a taça de Campeão da América, conquistando o maior número de títulos de um jogador de futebol na história do futebol mundial. Juazeiro vive um outro momento, apesar da pandemia. Precisamos preservar a nossa identidade, pertencimento e valores humanos”.





Nara Couto lança single Linda e Preta, que estará em seu primeiro álbum

Nara Couto (Foto Thi Santos/ ivulgação)

Antes de lançar seu primeiro álbum, previsto para o segundo semestre pelo Natura Musical, a cantora e compositora Nara Couto disponibiliza hoje a faixa Linda e Preta. Com produção de Ubunto, o single apresenta uma nova fase da artista, com versos certeiros, compostos por Jarbas Bittencourt, e tem lançamento do selo Alá, com distribuição da Altafonte e faz parte do Festival Novíssimos Lab.

“Esta música tem o sentimento de enaltecer, evidenciar e reverenciar a beleza da mulher negra, e a minha própria beleza. Meu desejo é que siga sendo a canção que mulheres como eu ouçam e sintam que ela foi feita especialmente para nós: mulheres lindas e pretas e todas e todos que admiram meu trabalho”, revela Nara.





Jogador Anderson Talisca faz live solidária com o grupo de pagode Spark

Talisca (divulgação)

Diretamente do estúdio de sua casa, em Salvador, o grupo Spark, comandado pelo jogador Anderson Talisca, ex-jogador e ídolo da torcida do Esporte Clube Bahia, vai promover, no dia 30, às 19h, um show virtual no seu canal do YouTube, para ajudar os profissionais de eventos.

Um dos destaques do repertório é a música Cheffe, que vai ser lançada em vídeo no mesmo dia do show, além de outras do repertório do primeiro disco, como Sorte, 10 e Pouca, Tchau, Então Vem Bailar Comigo, Sessão Putaria, entre outras.

O setor artístico, um dos mais prejudicados pela pandemia, conta com uma associação, a APE, que foi fundada em 2014 e tem como objetivo ajudar profissionais do setor em diferentes áreas. Integram a associação profissionais de eventos, músicos, produtores, técnicos, roadies, dançarinos, divulgadores, cenógrafo, promoter e todos que fazem o evento acontecer - que estão sofrendo por conta das demissões em massa.





Banda baiana lança novo álbum

Chega hoje às plataformas online o novo álbum da banda baiana Flor de Imbuia. Intitulado Cantos de Pisar o Chão, a produção mistura ritmos regionais, com referências melódicas, rítmicas, culturais e artísticas do Nordeste. Ao todo, são oito faixas autorais. Composto apenas por mulheres, o grupo musical é pioneiro na inserção da rabeca na cena do forró soteropolitano. A produção completa pode ser conferida no site http://www.flordeimbuia.com.br/